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Британія каже, що РФ використала літак А-50 для С-400. ЗСУ відреагували

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Росія використовує літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 з перших днів повномасштабної війни проти України. Використання А-50 для виявлення цілей для ЗРК С-400 поки не підтверджується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"А-50 застосовують окупанти з перших днів війни. На півночі, але зараз найчастіше в акваторії обох морів. Це літак дальнього радіолокаційного виявлення, такі як AWACS, є в наших партнерів НАТО. Його завдання і полягає в тому, щоб виявляти", - сказав він.

Ігнат пояснив, що літак А-50 високо підіймається у небо, щоб виявити повітряні цілі. Речник не зміг підтвердити інформацію про використання А-50 з системами С-400.

"Не знаю, як можна його там з С-400... Це командний пункт, пункт управління у повітрі, який забезпечує інформацією російські війська, російські підрозділи. Він це вже робить з перших днів війни", - додав Ігнат.

Що цьому передувало

Аналітики британської розвідки повідомили, що російська армія нібито вперше використали A-50 для виявлення цілей над Україною для свого зенітного ракетного комплексу дальнього радіуса дії C-400.

За даними Британії, окупанти доповнюють основну місію літака А-50 на тлі того, що Україна може скоро отримати сучасні винищувачі від Заходу.

Нагадаємо, українські пілоти вже проходять навчання на американських літаках F-16. Раніше низка країн погодилися передати Україні багатоцільові літаки F-16. Зокрема, відомо, що ЗСУ отримають не менше 60 одиниць.

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