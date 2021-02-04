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Британия и Канада поддерживают санкции в отношении трех телеканалов в Украине

Автор: Андрей Козловский

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс поддержала применения санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов Виктора Медведчука "112 Украина", NewsOne и ZIK. Она считает такие действия украинской власти решительными в борьбе с дезинформацией.

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Об этом Мелинда Симмонс сообщила на своей странице в Twitter.

"Я приветствую решительные действия президента Владимира Зеленского по борьбе с дезинформацией, которая наносит реального вреда Украине. Я также поздравляю его заверения в необходимости защиты свободы и плюрализма медиа", - написала она.

В свою очередь в поддержку введения санкций выразило и посольство Канады в Украине.

"Канада признает, что вызовы, с которыми сталкивается Украина в этой гибридной войне, были ей навязаны. Мы поддерживаем применение Украиной легальных механизмов для сохранения суверенитета, сохраняя свободу прессы", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал РБК-Украина, что телеканалам NewsOne, ZIK и "112 Украина" не поможет перерегистрация, чтобы возобновить вещание.

Также источники издания в правоохранительных органах сообщили, что Украина ввела санкции против самолетов народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

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