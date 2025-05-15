Британія і Німеччина створять зброю з дальністю удару 2000 км

Проєкт ґрунтується на торішньому зобов'язанні щодо розроблення нової зброї, коли обидві країни підписали двосторонній оборонний пакт і наголосили на необхідності для Європи мати можливість захистити себе від будь-якої ескалації війни в Україні.

Після підписання цієї угоди Дональд Трамп здобув перемогу на президентських виборах у США і дав ясно зрозуміти, що очікує від Європи відповідальності за власну безпеку. Це спричинило на континенті поспіх щодо пошуку шляхів стимулювання вітчизняної оборонної промисловості.

Очільник Міноборони Британії Джон Гілі та його німецький колега Борис Пісторіус оголосять про новий проєкт далекобійної гармати на зустрічі в Берліні.

"У більш небезпечному світі НАТО і європейські союзники виступають єдиним фронтом. Це партнерство допомагає нам перетворити оборону на двигун зростання - створення робочих місць, підвищення кваліфікації та залучення інвестицій по всій Великій Британії та Німеччині", - йдеться в заяві Гілі напередодні зустрічі.

Додаткових подробиць про терміни і бюджет проєкту поки немає.

Також очікується, що міністри також обговорять спільну закупівлю торпед для морських патрульних розвідувальних літаків, а також оголосять про угоду із закупівлі Німеччиною військових мостів британського виробництва.