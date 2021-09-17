Британия готовиться смягчить правила въезда для иностранцев: что изменится

Указано, что путешественникам, которые прошли полную иммунизацию от коронавируса, не нужно будет сдавать ПЦР-тест после возвращения из "зеленых" стран, это также будет касаться и тестирований, что пока проводятся за 72 часа до выезда.

Указано, что любые изменения в правилах поездок будут применяться пока в отношении Англии, но впоследствии предполагают послабления в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.

Сейчас же в "красном" списке Великобритании находятся 62 страны.

Стоит отметить, что Украина отнесена к "желтому списку". То есть по приезду в Великобританию украинцы могут избежать самоизоляции, при условии полной вакцинации или в случае прохождения теста на COVID-19 на 8 день карантина.