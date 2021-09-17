UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Британия готовиться смягчить правила въезда для иностранцев: что изменится

Автор: Мария Кучерявец

В пятницу, 17 сентября правительство Британии рассмотрит вопрос о смягчении правил въезда в Англию. Изменения коснутся вакцинированных иностранцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Указано, что путешественникам, которые прошли полную иммунизацию от коронавируса, не нужно будет сдавать ПЦР-тест после возвращения из "зеленых" стран, это также будет касаться и тестирований, что пока проводятся за 72 часа до выезда.

Указано, что любые изменения в правилах поездок будут применяться пока в отношении Англии, но впоследствии предполагают послабления в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.

Сейчас же в "красном" списке Великобритании находятся 62 страны.

Стоит отметить, что Украина отнесена к "желтому списку". То есть по приезду в Великобританию украинцы могут избежать самоизоляции, при условии полной вакцинации или в случае прохождения теста на COVID-19 на 8 день карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияКарантин