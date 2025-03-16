Британія готова розгорнути 10 тисяч військових в Україні, - The Times

Як пише видання, про це заявив прем'єр Британії Кір Стармер на зустрічі лідерів "коаліції охочих" у суботу, 15 березня. За словами співрозмовників видання, остаточна чисельність іноземного контингенту для України буде "точно перевищувати 10 тисяч людей", які готова відправити Британія.

Також два тральники, передачу яких ВМС України анонсувала Британія. Кораблі готові до відправлення в Чорне море, поки Україна не може їх отримати, оскільки протока Босфор закрита.

Високопоставлені урядові джерела повідомили, що Британії вдалось заручитись підтримкою "значно більшої кількості" країн, ніж три, які підтримували відправлення наземних військ і раніше. Хоча основна частина сил, ймовірно, надійде з Британії та Франції.

"Йтиметься про значну силу зі значною кількістю країн, які нададуть війська, і набагато більшою групою, яка зробить свій внесок в інший спосіб", - сказав співрозмовник The Times.

Зазначається, що близько 35 країн на зустрічі в суботу погодилися надати зброю, логістичну і розвідувальну підтримку потенційній миротворчій місії.