Британия, Германия и Франция усомнились в желании Ирана подписать ядерную сделку

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Согласно совместному заявлению, европейские страны считают, что позиция Тегерана ставит под угрозу перспективы восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий.

По мнению трех стран, последнее требование Ирана вызывает сомнения в том, что он хочет возвращения к согласованию плана действий. Недавно Иран поднял вопрос касательно его международных обязательств в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия и гарантиях постоянно находиться на связи с МАГАТЭ по этому вопросу.

В МИД Британии, Германии и Франции отмечают, что позиция Ирана противоречит его юридическим обязательствам.