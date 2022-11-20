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Британія не фіксувала випадків потрапляння зброї з України до рук злочинців

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Велика Британія, Неділя 20 листопада 2022 23:41
Британія не фіксувала випадків потрапляння зброї з України до рук злочинців Фото: офіс Національного агентства боротьби зі злочинністю Великої Британії (nationalcrimeagency.gov.uk)
Автор: Володимир Костирін

У Національному агентстві боротьби зі злочинністю Великої Британії заявили про відсутність будь-яких доказів того, що зброя з України потрапила в інші країни до злочинців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій при МКІП SPRAVDI.

Як заявив керівник британської агенції Грем Біггар, вони дуже тісно співпрацюють із Європолом та іншими європейськими країнами, щоб "бути впевненими, що всі ми стежимо за цим".

"Слід віддати українцям належне: незважаючи на те, що вони працюють на лінії фронту і мають справу з воєнними злочинами і так далі, вони справді зосереджені на цьому питанні", - зазначив він.

Так, українці вивчають те, яка зброя є в країні та у кого вона є, додав шеф Національного агентства боротьби зі злочинністю Британії.

У Центрі стратегічних комунікацій звертають увагу, що такій заяві передувала низка сюжетів у ЗМІ про нібито "зникнення" зброї в Україні.

Зокрема, про це виходив матеріал на телеканалі CBS у серпні, без жодних підтверджень, а потім схожий "вкид" про контрабанду зброї до Фінляндії було зроблено наприкінці жовтня, і ця інформація теж виявилася неправдивою.

Раніше в Центрі наводили десять аргументів, чому зброя Заходу в Україні перебуває в надійних руках, а всі подібні "сенсації" у пресі можна вважати банальними інформаційними вкидами, що грають на руку країні-агресорці РФ.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Фінляндія спростувала інформацію про нібито контрабанду української зброї до їхньої країни.

Також повідомлялося, що Велика Британія надасть Україні ще тисячу ракет класу "земля-повітря".

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