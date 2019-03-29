Британия будет продолжать поддерживать Украину в оборонной сфере, - посол

Великобритания будет продолжать поддерживать Украину, прежде всего в деле укрепления обороноспособности государства. Об этом заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф во время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины Егором Божком, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИД.

Стороны отметили высокий уровень украинско-британского сотрудничества, которое в последние годы демонстрирует четкую тенденцию к усилению и развитию по всем направлениям.

В частности, стороны обсудили перспективы усиления взаимодействия в оборонной сфере, а также в деле оказания британским фондом "Хело Траст" поддержки в деле гуманитарного разминирования территорий востока Украины.

"Собеседники обменялись мнениями относительно "Брекзита", согласившись, что, независимо от развития событий в этом вопросе, отношения между Украиной и Великобританией будут динамично развиваться и углубляться. Отдельно было отмечено опасность российского вмешательства в выборы в Украине и, в целом, необходимость дальнейших совместных усилий по борьбе с гибридными угрозами со стороны России", - говорится в сообщении.

Напомним, Великобритания неоднократно заявляла о поддержке Украины. Министерство иностранных дел Великобритании осудило