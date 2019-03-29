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Британия будет продолжать поддерживать Украину в оборонной сфере, - посол

Новости » Политика    29.03.2019 - 18:38
Британия будет продолжать поддерживать Украину в оборонной сфере, - посол
Фото: Джудит Гоф и Егор Божок (mfa.gov.ua)

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф встретилась с заместителем министра иностранных дел Украины Егором Божком

Великобритания будет продолжать поддерживать Украину, прежде всего в деле укрепления обороноспособности государства. Об этом заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф во время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины Егором Божком, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИД.

Стороны отметили высокий уровень украинско-британского сотрудничества, которое в последние годы демонстрирует четкую тенденцию к усилению и развитию по всем направлениям.

В частности, стороны обсудили перспективы усиления взаимодействия в оборонной сфере, а также в деле оказания британским фондом "Хело Траст" поддержки в деле гуманитарного разминирования территорий востока Украины.

"Собеседники обменялись мнениями относительно "Брекзита", согласившись, что, независимо от развития событий в этом вопросе, отношения между Украиной и Великобританией будут динамично развиваться и углубляться. Отдельно было отмечено опасность российского вмешательства в выборы в Украине и, в целом, необходимость дальнейших совместных усилий по борьбе с гибридными угрозами со стороны России", - говорится в сообщении.

Напомним, Великобритания неоднократно заявляла о поддержке Украины. Министерство иностранных дел Великобритании осудило незаконную аннексию Россией Крыма и призвало РФ положить конец их незаконному контролю над полуостровом.

 

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