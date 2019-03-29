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Британія буде продовжувати підтримувати Україну в оборонній сфері, - посол

Новини » Політика    29.03.2019 - 18:38
Британія буде продовжувати підтримувати Україну в оборонній сфері, - посол
Фото: Джудіт Гоф та Єгор Божок (mfa.gov.ua)

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф зустрілась з заступником міністра закордонних справ України Єгором Божком

Велика Британія продовжуватиме підтримувати Україну, насамперед у справі зміцнення обороноздатності держави. Про це заявила посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф під час зустрічі із заступником міністра закордонних справ України Єгором Божком, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС.

Сторони відзначили високий рівень українсько-британської співпраці, яка останніми роками демонструє чітку тенденцію до посилення та розвитку на усіх напрямах.

Зокрема, сторони обговорили перспективи посилення взаємодії в оборонній сфері, а також у справі надання британським фондом "Хело Траст" підтримки у справі гуманітарного розмінування територій сходу України.

"Співрозмовники обмінялися думками щодо "Брекзиту", погодившись, що, незалежно від розвитку подій у цьому питанні, відносини між Україною та Великою Британією динамічно розвиватимуться та поглиблюватимуться. Окремо було наголошено на небезпеці російського втручання у вибори в Україні та, в цілому, необхідності подальших спільних зусиль із боротьби з гібридними загрозами з боку Росії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Британія неодноразово заявляла про підтримку України. Міністерство закордонних справ Британії засуджувало незаконну анексію Росією Криму і закликало РФ покласти кінець їх незаконному контролю над півостровом.

 

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