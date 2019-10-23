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Британія і Болгарія будуть співпрацювати у розслідуванні по 39 тіл у вантажівці

Новини » Надзвичайні події    23.10.2019 - 18:44
Британія і Болгарія будуть співпрацювати у розслідуванні по 39 тіл у вантажівці
Фото: поліція Великобританії (STV)

Вантажівка Scania зареєстрований у болгарському місті Варна

Посольство Болгарії в Лондоні, повідомило, що буде співпрацювати з британською владою по справі про 39 тілах, які були знайдені у вантажівці в Ессексі, на схід від Лондона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

У болгарському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що вантажівка мав болгарську реєстрацію.Однак до сих пір немає інформації про національності знайдених у вантажівці людей.

Британська поліція попередила, що ідентифікація тіл займе багато часу.

У Міністерстві закордонних справ Болгарії повідомили, що шведський вантажівку Scania зареєстрований у болгарському чорноморському портовому місті Варна компанією, яка принадлежажит жінці з Ірландії.

Нагадаємо, 23 жовтня в Англії виявили вантажівку з 39 трупами, включаючи тіло підлітка. Інспектор поліції графства Ессекс Ендрю Марінер розповів, що співробітниками правоохоронних органів відразу ж був затриманий водій вантажівки. Ним виявився 25-річний чоловік з Північної Ірландії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в США дев'ятирічного дитині пред'явлено звинувачення в масовому вбивстві після загибелі п'яти осіб у пожежі в трейлер-парку в Іллінойсі. За класифікацією ФБР вбивство більше ніж трьох осіб вважається масовим. Як мінімум з 2006 року звинувачення в масовому вбивстві не пред'являлися настільки юному фігуранту.

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