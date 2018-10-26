В Британии женщинам разрешили служить в любом роде войск

В Британии теперь состав армии будет определяться по критериям способностей
В Британии женщины получат возможность служить во всех родах войск. Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу британского ведомства.
В Британии теперь состав армии будет определяться не по критериям половой принадлежности, а по критериям способностей. По словам министра, данное решение позволит сделать вооруженные силы Британии "более современным работодателем".
"Уже более 100 лет женщины образцово служат в вооруженных силах, выполняя жизненно важные роли и являясь специалистами в разных областях. Я рад тому, что с сегодняшнего дня, впервые в истории, состав наших вооруженных сил будет определяться не по критериям половой принадлежности, а по критериям способностей (рекрутов)", - говорится в заявлении Уильямсона.
Напомним, 12 октября президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №6109 о создании равных условий и возможностей для службы женщин и мужчин в Вооруженных силах Украины.
В начале сентября Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №6109 о создании равных условий и возможностей для службы женщин и мужчин в Вооруженных силах Украины, за проект закона проголосовали 247 парламентариев.