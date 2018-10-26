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У Британії жінкам дозволили служити в будь-якому роді військ

Новини » Суспільство    26.10.2018 - 15:45
Фото: британські військові (facebook.com/bbc)
Фото: британські військові (facebook.com/bbc)

У Британії тепер склад армії буде визначатися за критеріями здібностей

У Британії жінки отримають можливість служити в усіх родах військ. Про це заявив міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу британського відомства.

У Британії тепер склад армії буде визначатися не за критеріями статевої належності, а за критеріями здібностей. За словами міністра, дане рішення дозволить зробити збройні сили Британії "більш сучасним роботодавцем".

"Вже більше 100 років жінки зразково служать у збройних силах, виконуючи життєво важливі ролі і будучи фахівцями в різних областях. Я радий тому, що з сьогоднішнього дня, вперше в історії, склад наших збройних сил буде визначатися не за критеріями статевої належності, а за критеріями здібностей (рекрутів)", - йдеться в заяві Вільямсона.

Нагадаємо, 12 жовтня президент України Петро Порошенко підписав законопроект №6109 про створення рівних умов і можливостей для служби жінок і чоловіків у Збройних силах України.

На початку вересня Верховна рада України підтримала у другому читанні законопроект №6109 про створення рівних умов і можливостей для служби жінок і чоловіків у Збройних силах України, за проект закону проголосували 247 парламентаріїв.

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