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В Британии завершили расследование потери документов об эсминце Defender

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Лондон, Понедельник 19 июля 2021 22:29
В Британии завершили расследование потери документов об эсминце Defender Фото: министр обороны Великобритании Бен Уоллес (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство обороны Великобритании завершило расследование инцидента, связанное с обнаружением в прошлом месяце на автобусной остановке секретных документов по британскому эсминцу Defender. В ведомстве заявили, что произошедшее не является результатом чьего-либо шпионажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса.

"Независимое расследование подтвердило обстоятельства потери, в том числе порядок обращения с документами в департаменте, место их потери и обстоятельства, при которых это произошло", - говорится в заявлении.

Отмечается, что следствие не нашло доказательств шпионажа и пришло к выводу, что "наши противники не скомпрометировали документы". Ответственное за них лицо отстранено от работы, а его допуск к секретным материалам приостановлен.

От дальнейших комментариев в ведомстве отказались, сославшись на соображения безопасности.

Напомним, ранее в руках журналистов телеканала BBC сообщил, что в руках его журналистов оказались секретные документы министерства обороны Британии, касающиеся возможной реакции России на проход эсминца. Документы якобы были обнаружены рядом с автобусной остановкой.

В Минобороны Великобритании назвали "ошибкой" потерю документов об эсминце и пообещали провести расследование инцидента.

Как писало РБК-Украина, 23 июня вблизи Крыма оккупанты открыли предупредительный огонь по эсминцу Defender Королевского флота Британии.

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Великобритания эсминец документы
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