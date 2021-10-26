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В Британии зафиксировали максимум по суточной смертности от COVID с марта

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Лондон, Вторник 26 октября 2021 21:15
В Британии зафиксировали максимум по суточной смертности от COVID с марта Фото: смертность от коронавируса в Британии обновила суточный максимум с марта (Adam Berry/Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Британии зафиксировали 263 случая смерти в течение 28 дней после положительного теста на коронавирус. Это стало самым высоким ежедневным показателем с начала марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По данным издания, из 263 смертей 208 произошли в Англии, 21 - в Уэльсе, 20 - в Шотландии и четыре в Северной Ирландии. Всего с начала пандемии COVID-19 в стране скончались около 122 тысячи человек.

Отмечается, что общее число смертей, зарегистрированных за последние семь дней, выросло на 7,8% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

Главный советник британского правительства, профессор Крис Уитти призвал тех, кто еще не вакцинировался от коронавируса, сделать прививку как можно скорее.

"Приближается зима, и люди действительно должны отнестись к этому серьезно", - сказал он, добавив, что риски заболеть или умереть от инфекции у вакцинированных значительно меньше.

В Великобритании 86,5% населения в возрасте от 12 лет получили хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса, а два укола сделали 79,3% жителей страны.

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