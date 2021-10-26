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У Британії зафіксували максимум по добовій смертності від COVID з березня

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Лондон, Вівторок 26 жовтня 2021 21:15
У Британії зафіксували максимум по добовій смертності від COVID з березня Фото: смертність від коронавірусу в Британії оновила добовий максимум з березня (Adam Berry / Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Британії зафіксували 263 випадки смерті протягом 28 днів після позитивного тесту на коронавірус. Це стало найвищим щоденним показником з початку березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За даними видання, з 263 смертей 208 сталися в Англії, 21 - в Уельсі, 20 - в Шотландії і чотири в Північній Ірландії. Всього з початку пандемії COVID-19 в країні померли близько 122 тисячі осіб.

Відзначається, що загальна кількість смертей, зареєстрованих за останні сім днів, зросла на 7,8% в порівнянні з попереднім аналогічним періодом.

Головний радник британського уряду, професор Кріс Вітті закликав тих, хто ще не вакцинувався від коронавірусу, зробити щеплення якомога швидше.

"Наближається зима, і люди дійсно повинні поставитися до цього серйозно", - сказав він, додавши, що ризики захворіти або померти від інфекції у вакцинованих значно менше.

У Великобританії 86,5% населення у віці від 12 років отримали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу, а два уколи зробили 79,3% жителів країни.

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