У Британії затримали пропагандиста Філліпса за провокації в посольстві Грузії

Грем Філліпс увірвався в посольство Грузії із звинуваченнями у фальсифікації історії

У Великобританії затримали проросійського пропагандиста Грема Філліпса, який увірвався в будівлю посольства Грузії і влаштував заворушення. Про це повідомляє грузинський телеканал 1tv з посиланням на посла Грузії в Британії Тамару Беручашвілі.

За словами Беручашвілі, Філліпс увірвався в посольство, де проходила виставка художника Гії Бугадзе, присвячена десятій річниці окупації Російською Федерацією Абхазії і Південній Осетії. Також Філліпс кричав, що Грузія нібито сфальсифікувала інформацію про серпневу війну 2008 року.

"Посольство стало жертвою російської агресії після несподіваного вторгнення людини з камерою, яка голосно і агресивно кричала про те, що грузинська пропаганда являє загрозу для британської аудиторії", - додала посол.

На місце інциденту була викликана дипломатична поліція, яка затримала Філліпса.

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Breaking News თავდასხმა საქართველოს საელჩოზე ლონდონში, დაკავებულნი არიან რუსეთის მოქალაქეები Опубліковано რადიო თბილისი / FM 93.5 / Radio Tbilisi Вівторок, 7 серпня 2018 р.

Нагадаємо, в 2016 році повідомлялося, що пропагандист Грем Філліпс намагався зірвати обмін українських полонених на Донбасі. Зокрема, під час обміну він намагався спровокувати покаліченого полоненого Володимира Жемчугова.

Крім того, восени того ж року він намагався спровокувати українських військових на адміністративному кордоні з боку окупованого Криму.