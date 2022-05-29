В Британии после взрыва на борту затонула суперяхта

В Британии после пожара затонула суперъяхта с 8 тысячами литров дизельного топлива. ЧП произошло во время стоянки в городе Торки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Mail .

Отмечается, что перед инцидентом на борту произошел взрыв.

"Мы считаем, что проблем с качеством воздуха нет, но мы следим за ситуацией. Поскольку яхта затонула, а на борту было около 9 тонн дизельного топлива, мы сосредоточимся на ликвидации загрязнений", - заявили в Агентстве по охране окружающей среды Британии.

Известно название яхты - Rendezvous. Один из свидетелей утверждает, что из-за пожара, который был потушен спустя несколько часов, в конце пирса были заблокированы несколько человек. Во время пожара, яхта Rendezvous оторвалась от причала.

Напомним, на днях на Фиджи арестовали яхту российского олигарха Сулеймана Керимова стоимостью 300 млн долларов.

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