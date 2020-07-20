В Британии введут масочный режим

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что со следущей пятницы в стране будет введен масочный режим. Маски обязаны будут носить в магазинах и общественном транспорте.

Об этом Джонсон написал в своем Twitter.

По словам премьера, пока жизнь британцы возвращаются к нормальной жизни, необходимо принять некоторые меры предосторожности.

"Со следующей пятницы в Англии мы все должны носить маски в магазинах и супермаркетах, а также в общественном транспорте. Это защитит других и поможет остановить распространение (коронавируса, - ред.), - сообщил Джонсон.

Напомним, Великобритания 9 июля перешла к очередному этапу выхода из карантина. С 11 июля разрешили проводить театральные, оперные, танцевальные и музыкальные шоу на свежем воздухе. Через два дня открыли косметологические, тату и спа-салоны. Спортивные залы, крытые бассейны и другие спортивные сооружения смогут открыться с 25 июля.

РБК-Украина писало, что Британия хочет отказаться от обязательной обсервации туристов после прилета в страну.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что выступает против обязательного ношения защитных масок на общенациональном уровне.