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У Британії затвердили регламент про антиросійські санкції

Новини » Політика    21.05.2019 - 19:58
У Британії затвердили регламент про антиросійські санкції
Фото: палата громад Великобританії (en.wikipedia.org)

На користь документа проголосували 294 депутати, проти - 184

Палата громад Великобританії схвалила регламент, який дозволяє королівству проводити автономну від Європейського союзу санкционную політику, що дозволить владі зберегти санкції проти РФ після Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт палати.

На користь документа проголосували 294 депутати, проти - 184.

Регламент про антиросійські санкції (Russia Regulations 2019) відноситься до так званого вторинного законодавства, яке необхідно для реалізації первинного акту. В даному випадку мова йде про реалізацію прийнятого в 2018 році Акту про санкції і боротьбі з відмиванням грошей. Регламент про російських санкції був представлений парламенту 11 квітня і згідно з правилами повинен був бути схвалений протягом 28 днів, тобто до 19 травня. Документ був затверджений 15 травня.

Регламент наділяє міністра закордонних справ Великобританії правом застосовувати обмеження, зокрема вносити громадян в санкційний список - заморожувати їх активи і забороняти їм в'їзд в країну. Це означає, що після можливого виходу з Європейського союзу Британія зможе самостійно вносити в санкційний список нових російських громадян і компанії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що уряд Великобританії погодився з планом прем'єр-міністра, яке Тереза Мей представила 21 травня, включаючи компроміси, покликані залучити підтримку членів парламенту від Лейбористської партії. Серед них - ідея тимчасових митних відносин з Європейським союзом до наступних виборів, а також заходи щодо захисту навколишнього середовища та прав працівників.

Крім того, прем'єр-міністр країни Тереза Мей заявляла, що Великобританія збирається розширити санкції щодо Російської Федерації. Мей зазначила, що спроби Росії "приховати правду" підсилюють винність. Заяву було зроблено після публікації британською поліцією фотографій та імен підозрюваних в отруєнні екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

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