В Британии участник лотереи выиграл более $200 миллионов

Иллюстративное фото (news.sky.com)

Победитель войдет в список 1000 богатейших людей Великобритании по версии Sunday Times

В Великобритании неизвестный счастливчик выиграл в международной лотерее EuroMillions .джекпот 170 млн фунтов стерлингов, что примерно равняется $207 млн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Это рекордный выигрыш в Британии. Победитель пока неизвестен. Также не известно или это один человек, или семь, или несколько человек, которые совместно купили билет.

"Один невероятно счастливый обладатель билетов выиграл огромный джекпот EuroMillions в размере 170 миллионов фунтов стерлингов. Это крупнейший выигрыш в Великобритании", - проинформировал старший советник победителей национальной лотереи Энди Картер.

Он призвал игроков в лотерею по всей стране призывают проверить свои билеты как можно скорее.

Победитель лотереи смог отгадать все пять цифр (7, 10, 15, 44 и 49) и два звездных числа (3, 12).

Если победитель один, он войдет в список 1000 богатейших людей Великобритании по версии Sunday Times.

Согласно рейтингу за 2019 год, победитель лотереи стал богаче за таких исполнителей, как Том Джонс, Эд Ширан и Адель, состояние которых составляют соответственно 165 млн, 160 млн и 150 млн фунтов стерлингов.

Счастливый обладатель билета также побил предыдущий рекорд Колина и Крис Вейр, которые стали самыми богатыми британскими победителями лотереи, когда в 2011 году они выиграли £ 161 млн.

Джекпот лотереи безуспешно разыгрывался с 19 июля и достиг размера в 170 млн 24 сентября.

Напомним, в США участник лотереи выиграл в лотерею Powerball 435 миллионов долларов.