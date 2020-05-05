ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Британії та США зафіксували кібератаки на медорганізації

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 17:35
У Британії та США зафіксували кібератаки на медорганізації
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Хакери здійснювали атаки на національні і міжнародні органи в галузі охорони здоров'я

Спецслужби Великобританії та Сполучених Штатів повідомили про кібератаки, метою яких стали організації, залучені у боротьбу з поширенням коронавірусу. Про це йдеться у спільній заяві британського Національного центру кібербезпеки (NCSC) та Агентства щодо забезпечення інфраструктурної та кібербезпеки (CISA), передає City am.

Повідомляється, що зловмисники здійснювали атаки на національні і міжнародні органи в галузі охорони здоров'я, фармацевтичні компанії, лабораторії і місцеві органи влади "з ймовірною метою збору інформації, пов'язаної зі спалахом коронавіруса".

За даними спецслужб, хакери користуються технологією збірки часто вживаються або не досить складних паролів до облікових записів співробітників медичних структур.

Які організації чи країни могли стояти за цими атаками - не повідомляється.

Нагадаємо, число смертей в результаті зараження коронавірусом COVID-19 у світі перевищила 250 тисяч. При цьому, у світі зафіксовано 3,6 млн випадків захворювання коронавірусом, з них 1 187 420 осіб одужали. Лідером за кількістю захворілих і померлих від коронавіруса залишаються Сполучених Штатів.

Крім того, у Всесвітній організації охорони здоров'я припускають можливість зараження коронавірусом в різних куточках світу ще наприкінці 2019 року. Представник ВООЗ Крістіан Линдмайер назвав "не дивним" випадок COVID-19, який виявили у французькій лікарні в грудні минулого року.

Спалах коронавірусу в гуртожитку Запоріжжя: захворювання підтвердили лише у одного мешканця У Почаєві В психоневрологічному інтернаті виявили COVID-19
Новини України кібератакаСполучені Штати АмерикиВеликобританияКоронавірус
News
On Top