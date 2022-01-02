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В Британии школьников обязали после каникул носить маски из-за "Омикрона"

Автор: Артур Родивилов

Детей в средних школах Британии обязали носить маски после рождественских каникул на следующей неделе. Решение направлено, чтобы справиться с резким всплеском штамма "Омикрон", сказал министр образования Надхим Захави.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Департамент образования объявил, что маски следует носить в помещениях учебных заведений.

Некоторые отдельные школы и местные органы власти в Англии уже потребовали носить маски в классах, а похожие правила уже вводились с марта по май прошлого года.

"Мы хотим увеличить количество детей в школе и колледже", - сказал министр.

До этого времени Англия была единственной из стран Соединенного королевства, где не было требования носить защитные маски в классах.

Напомним, в Британии после Рождества зафиксировали рекорд новых COVID-случаев.

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Омикрон