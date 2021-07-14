В Британии решили, когда полностью запретят продажу дизельных грузовиков

В Великобритании планируют запретить продажу новых грузовых автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями. Запрет введут с 2040 года в рамках планов по снижению вредных выбросов транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Согласно плану британских властей, с 2035 года будет запрещена продажа небольших грузовиков на дизеле и бензине, а пять лет спустя - и машин весом более 26 тонн.

Кроме того, Великобритания намерена выйти на нулевой уровень выбросов CO2 в железнодорожном транспорте и внутренних авиаперевозках.

"Мы по-прежнему будем летать куда-то на выходные, но на более эффективных самолетах, использующих экологичное топливо. Мы по-прежнему будем водить, но все больше - автомобили с нулевыми вредными выбросами", - заявил министр транспорта Грант Шэппс.

Также правительство Великобритании планирует запретить продажу легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями с 2030 года.