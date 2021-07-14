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У Британії вирішили, коли повністю заборонять продаж дизельних вантажівок

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Середа 14 липня 2021 08:37
У Британії вирішили, коли повністю заборонять продаж дизельних вантажівок Фото: у Британії заявили про заборону продажу вантажівкою з дизельним паливом (pixabay.com)
Автор: Инна Собора

У Великобританії планують заборонити продаж нових вантажних автомобілів з дизельними і бензиновими двигунами. Заборону введуть з 2040 року в рамках планів щодо зниження шкідливих викидів транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Згідно з планом британської влади, з 2035 року буде заборонено продаж невеликих вантажівок на дизелі і бензині, а п'ять років по тому - і машин вагою понад 26 тонн.

Крім того, Великобританія має намір вийти на нульовий рівень викидів CO2 в залізничному транспорті і внутрішніх авіаперевезеннях.

"Ми як і раніше будемо літати кудись на вихідні, але на більш ефективних літаках, що використовують екологічне паливо. Ми як і раніше будемо водити, але все більше - автомобілі з нульовими шкідливими викидами", - заявив міністр транспорту Грант Шеппс.

Також Уряд Великобританії планує заборонити продаж легкових автомобілів з бензиновими і дизельними двигунами з 2030 року.

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