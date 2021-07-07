ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Британии решили освободить привитых от изоляции при контакте с больными COVID

Новина українською →
Лондон, Среда 07 июля 2021 01:21
В Британии решили освободить привитых от изоляции при контакте с больными COVID Фото: В Британии привитых освободят от изоляции при контакте с больными COVID-19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В Великобритании с 16 августа отменят самоизоляцию для тех, кто контактировал с заболевшими COVID-19, но до этого прошел полную вакцинацию от коронавируса. Также от обязательного карантина после контакта с заболевшим освободят лиц младше 18 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Reuters.

При этом и дети, и вакцинированные будут обязаны уйти на самоизоляцию, если у них окажется положительный результат теста на коронавирус.

"С 16 августа любому, у кого был тесный контакт с заразившимся коронавирусом, больше не придется самоизолироваться в случае, если он прошел полную вакцинацию", - сказал министр.

Для тех, кто получит вторую прививку незадолго или после 16 августа, послабление начнется действовать спустя две недели после завершения вакцинации.

Напомним, премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что с 19 июля обязательный масочный режим будет отменен. Британцам будет разрешено носить маски по собственному усмотрению. Кроме того, британский премьер предложил план ослабления карантина в Англии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Коронавирус
NEWS
Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла срочную резолюцию по войскам РФ возле Украины
Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла срочную резолюцию по войскам РФ возле Украины
DAILY
После Меркель. Кто станет следующим канцлером Германии и чего ждать Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина После Меркель. Кто станет следующим канцлером Германии и чего ждать Украине