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В Британии прошла церемония прощания с кораблями, которые передадут ВМС Украины

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Лондон, Среда 04 августа 2021 19:46
В Британии прошла церемония прощания с кораблями, которые передадут ВМС Украины Фото: в Британии простились с кораблями перед передачей ВМС Украины (twitter.com/RoyalNavy)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Великобритании простились с двумя противоминными кораблями класса Sandown. Они продолжат службу в Военно-морских силах ВС Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Королевского ВМФ Великобритании.

"Прощай и спасибо за вашу службу, HMS Blyth и HMS Ramsey. Как два минных охотника вы были выведены из эксплуатации после 41 года коллективной службы", - говорится в Twitter британского флота.

Церемония прощания прошла на военно-морской базе Клайд. С кораблей спустили флаги Королевского флота. "Пришло время попрощаться с кораблем, который был и домом, и образом жизни для многих", - сказал последний командир HMS Ramsey капитан-лейтенант Джоэл Робертс.

Фото: в Британии простились с кораблями перед передачей ВМС Украины (twitter.com/RoyalNavy)

Напомним, в начале июля министр обороны Андрей Таран заверил, что при поддержке США и Британии в следующем году в Украине может появиться свой "москитный флот".

Отметим, ранее сообщалось, что США в следующем году начнут передачу Украине боевых катеров Mark VI.

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