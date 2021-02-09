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В Британии предупредили о росте угрозы химических и биологических атак во всем мире

Новина українською → Мир, Вторник 09 февраля 2021 09:47
В Британии предупредили о росте угрозы химических и биологических атак во всем мире Фото: опасные химические элементы (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предупредил о росте угрозы химических и биологических атак, обвинив государства мира в "разрушении мирового порядка" путем игнорирования давно установленных международных правил.

Об этом сообщает The Times.

Уоллес выразил обеспокоенность тем, что некоторые режимы считают приемлемым использование нервно-паралитических агентов и патогенных микроорганизмов против своих оппонентов. В частности, он вспомнил об атаках в Великобритании на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и на гражданское население в Сирии.

Он считает, что интернет поспособствовал террористическим группировкам и властям стран, которые нацелены на разработку различных видов оружия.

“Во всем мире, по моему мнению, растет угроза химического или биологического нападения. Это зависит от того, что есть под рукой у людей, которые пользуются интернетом”, - сказал Уоллес.

"Увы, это происходит при своеобразном разрушении мирового порядка, когда вы видите, что такие страны, как Сирия, используют это (химическое или биологическое оружие - ред.) против собственного народа", - добавил он.

Министр предположил, что стоит опасаться угрозы со стороны биоинженерии и синтетической биологии.

"Думаю, к настоящему времени они уже в принципе существуют, но я не уверен, что их используют в полной мере", - подчеркнул он.

Как сообщало РБК-Украина, осенью 2019 года США обвинили Россию в том, что она помогает Сирии скрывать использование запрещенных токсичных боеприпасов в гражданской войне.

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