У Британії попередили про зростання загрози хімічних та біологічних атак в усьому світі

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес попередив про зростання загрози хімічних та біологічних атак, звинувативши держави світу в "руйнуванні світового порядку" шляхом ігнорування давно встановлених міжнародних правил.

Уоллес висловив занепокоєння тим, що деякі режими вважають прийнятним використання нервово-паралітичних агентів та патогенних мікроорганізмів проти своїх опонентів. Зокрема, він згадав про атаки у Великобританії на колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та на цивільне населення у Сирії.

Він вважає, що інтернет посприяв терористичним угрупованням і владі країн, що націлені на розробку різних видів зброї.

“В усьому світі, на мою думку, зростає загроза хімічного чи біологічного нападу. Це залежить від того, що є під рукою у людей, які користуються Інтернетом”, - сказав Уоллес.

"На жаль, це відбувається при своєрідному руйнуванні світового порядку, коли ви бачите, що такі країни, як Сирія, використовують це (хімічну або біологічну зброю - ред.) проти власного народу", - додав він.

Міністр припустив, що варто побоюватися і загрози з боку біоінженерії та синтетичної біології.

"Думаю, до теперішнього часу вони вже в принципі існують, але я не впевнений, що їх використовують повною мірою", - підкреслив він.