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У Британії попередили про зростання загрози хімічних та біологічних атак в усьому світі

Новость на русском → Світ, Вівторок 09 лютого 2021 09:47
У Британії попередили про зростання загрози хімічних та біологічних атак в усьому світі Фото: небезпечні хімічні елементи (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес попередив про зростання загрози хімічних та біологічних атак, звинувативши держави світу в "руйнуванні світового порядку" шляхом ігнорування давно встановлених міжнародних правил.

Про це повідомляє The Times.

Уоллес висловив занепокоєння тим, що деякі режими вважають прийнятним використання нервово-паралітичних агентів та патогенних мікроорганізмів проти своїх опонентів. Зокрема, він згадав про атаки у Великобританії на колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та на цивільне населення у Сирії.

Він вважає, що інтернет посприяв терористичним угрупованням і владі країн, що націлені на розробку різних видів зброї.

“В усьому світі, на мою думку, зростає загроза хімічного чи біологічного нападу. Це залежить від того, що є під рукою у людей, які користуються Інтернетом”, - сказав Уоллес.

"На жаль, це відбувається при своєрідному руйнуванні світового порядку, коли ви бачите, що такі країни, як Сирія, використовують це (хімічну або біологічну зброю - ред.) проти власного народу", - додав він.

Міністр припустив, що варто побоюватися і загрози з боку біоінженерії та синтетичної біології.

"Думаю, до теперішнього часу вони вже в принципі існують, але я не впевнений, що їх використовують повною мірою", - підкреслив він.

Як повідомляло РБК-Україна, восени 2019 року США звинуватили Росію в тому, що вона допомагає Сирії приховувати використання заборонених токсичних боєприпасів у громадянській війні.

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