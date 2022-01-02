В Британии предположили, что за кибератакой на академию Минобороны стоят Россия и Китай

При этом он добавил, что "сложный" взлом, обнаруженный в марте прошлого года, заставил Академию обороны ускорить реализацию планов по перестройке всей сети и повышению ее устойчивости.

"Нападение на академическое учреждение является признаком того, что линия фронта в современной войне может находиться где угодно. Последствия для операций были значительными, но потом с ними можно было справиться. Но только управляемыми, потому что ваши люди невероятно усердно работают, чтобы поддерживать работу и находить резервные методики", - заявил офицер.

По его словам, IT-персоналу пришлось "найти резервные способы использования обычного интернета, чтобы поддерживать курсы, что нам удалось сделать - но не так ловко, как раньше, это было бы справедливо".

Офицер заявил, что не знает, кто несет ответственность - преступники или враждебное государство, но основное беспокойство вызвал тот факт, что хакеры пытались использовать Академию обороны в качестве "черного хода" для проникновения в гораздо более секретные части IT-систем Минобороны.

Отвечая на вопрос, удалось ли кибершпионам добиться успеха, маршал авиации Стрингер сказал: "Нет, я был совершенно уверен... что не было никаких других нарушений, помимо Академии обороны".