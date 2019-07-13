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В Британии пообещали помощь Ирану в освобождении танкера

Новости » Общество    13.07.2019 - 20:23
В Британии пообещали помощь Ирану в освобождении танкера
Фото: танкер Grace 1 (facebook.com MercoPress)

Лондон поможет освободить танкер после получения гарантии не отправлять его в Сирию

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант по итогам телефонных переговоров со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом заявил, что Лондон поможет освободить танкер Grace 1 после получения гарантии не отправлять его в Сирию. Об этом министр написал у себя в Twitter.

"Только что разговаривал с министром иностранных дел Ирана Зарифом. Конструктивный телефонный разговор. Я заверил его, что предметом нашего беспокойства было не происхождение нефти на танкере Grace 1, а место ее назначения. А также что Соединенное Королевство, после соответствующего процесса в судебных инстанциях Гибралтара, будет содействовать освобождению, если получит гарантии, что он не пойдет в Сирию", - написал Хант.

По словам Зарифа, "Иран хочет урегулировать этот вопрос и не добивается эскалации".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 4 июля власти Гибралтара задержали танкер Grace 1 по просьбе, которую американские власти направили Великобритании. Испанские власти также рассматривали возможность задержания судна, которое подозревается в транспортировке нефти в Сирию в обход санкций Европейского союза.

Позже стало известно, что на борту иранского танкера Grace 1, который направлялся в Сирию и был задержан возле Гибралтара, находятся украинцы. 

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