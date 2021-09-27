ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Британии полностью привили от COVID более двух третей населения страны

Новина українською →
Британия, Понедельник 27 сентября 2021 16:38
В Британии полностью привили от COVID более двух третей населения страны Фото: в Британии полностью вакцинировано более 66% населения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Великобритании полностью вакцинировали от коронавируса более двух третей всего населения страны. Так, Британия стала одной из немногих стран, достигших этого рубежа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Согласно правительственным данным, в стране сделали более 44,7 млн вторых прививок, что составляет чуть более 66,6% населения Великобритании.

Среди других стран, которые уже преодолели этот рубеж, - Канада (по меньшей мере 70% населения полностью привито), Чили (73%) и Сингапур (76%).

Однако другие европейские страны также опередили Великобританию в достижении отметки в две трети полностью привитых, включая Италию (67%), Бельгию (71%), Ирландию (73%) и Испанию (77%).

Однако Португалия продолжает лидировать в мире: по меньшей мере 84% ее населения получили две дозы вакцины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Коронавирус
NEWS
Украина допускает остановку транзита газа в Венгрию из-за ее контракта с РФ
Украина допускает остановку транзита газа в Венгрию из-за ее контракта с РФ
DAILY
Германия без Меркель. Чем закончились выборы в бундестаг и чего ждать Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Германия без Меркель. Чем закончились выборы в бундестаг и чего ждать Украине