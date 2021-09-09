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У Британії планують відстороняти від роботи невакцинованих медиків та соцпрацівників

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Великобританія, Четвер 09 вересня 2021 10:59
У Британії планують відстороняти від роботи невакцинованих медиків та соцпрацівників Фото: у Британії планують відстороняти від роботи невакцинованих медиків та соцпрацівників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство охорони здоров'я Великобританії запропонувало уряду розглянути питання обов'язкової вакцинації від коронавірусу для медиків та соцпрацівників. Так, у випадку відмови від щеплення - людей відсторонятимуть з роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У МОЗ наголошують, що люди, які проживають в будинках для літніх людей особливо сильно постраждали від COVID-19, тому вакцинація персоналу там вкрай необхідна.

"Реальність така, що один з кращих способів захистити людей, що живуть в будинках для літніх людей - це переконатися, що персонал вакцинований", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що уряд за півтора місяця має розглянути питання про те, чи повинні вимоги вакцинації застосовуватися до медичних і соціальних працівників.

Це буде означати, що тільки ті, хто повністю вакцинований (якщо не мають на це медичних протипоказань) можуть бути залучені для надання медичних і соціальних послуг.

Однак критики обов'язкової вакцинації стверджують, така політика призведе до того, що багато хто може звільнитися і це призведе до нестачі медичного персоналу у кількості понад 120 тисяч.

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