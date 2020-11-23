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В Британии планируют ослабить карантин на Рождество

Автор: РБК-Украина

Правительство Великобритании начало обсуждать план ослабление карантина на Рождество, 25 декабря. В частности, власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии согласилась создать возможности для празднования.

Об этом сообщает Reuters.

В то же время в стране по 2 декабря действует усиленный карантин из-за роста количества больных коронавирусом.

"Министры одобрили общую цель - сделать послабления для ограниченного количества дополнительных домохозяйств в течение небольшого количества дней, но также отметили, что общественности будет рекомендовано сохранять бдительность, и, когда это возможно, людям следует избегать путешествий и сводить к минимуму социальные контакты", - говорится в заявлении правительства Британии

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В Великобритании всего выявлено более 1,5 млн заражений коронавирусом.

Напомним, власти Великобритании обсуждают введение "ковидных" паспортов для тех, кто привился от коронавируса. Их владельцы смогут свободно перемещаться по стране в условиях карантинных ограничений.

В правительстве Великобритании считают, что страна сможет вернуться к нормальной жизни только после вакцинации и ежемесячного тестирования всего населения.

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