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В Британии пациентов с "Омикроном" выписывают из больницы через три дня

Автор: Валерия Полищук

Научный советник правительства Великобритании, профессор медицины Джон Белл заявил, что в стране все меньше пациентов, которых госпитализируют с коронавирусом, нуждаются в высокопоточном кислороде. При этом средняя продолжительность пребывания в медучреждении пациентов сократилась до трех дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Он заявил, что хотя в последние недели по мере распространения "Омикрона" среди населения увеличилось количество госпитализаций, болезнь "кажется менее тяжелой, и многие люди проводят в больнице относительно короткое время".

Профессор заявил, что времена высокой смертности вследствие заражения коронавирусом в стране - уже в прошлом, и "Омикрон" - "не та болезнь, что мир наблюдал год назад".

"Ужасающие сцены, которые мы наблюдали год назад в переполненных палатах интенсивной терапии, когда многие люди преждевременно умирали, сейчас, по моему мнению, стали лишь историей", - заявил Белл.

Советник британского правительства отметил, что на протяжении нескольких волн коронавируса, в том числе волн штаммов "Дельта" и "Омикрон", "количество случаев тяжелого течения заболевания и смертности от этой болезни в основном не изменились" с тех пор, как большинство жителей страны прошли вакцинацию от COVID.

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ОмикронКоронавирусВеликобритания