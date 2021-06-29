В Британии назвали "ошибкой" потерю документов об эсминце Defender

"На прошлой неделе высокопоставленный сотрудник потерял засекреченные документы министерства обороны. Этот сотрудник сам сообщил об этом. Похоже, что это произошло по ошибке. Я не хочу о чем-то говорить до появления результатов расследования. Но это похоже на ошибку, допущенную этим человеком. Мне очень жаль, что произошел такой инцидент. Его будут расследовать самым тщательным образом ",- пообещал Куин.

Он также признал, что части документов является гриф "секретно, только для прочтения британскими сотрудниками"("Secret UK Eyes Only").

Куин добавил, что пакет документов уже вернули правительства, и там теперь проверяют, это все утерянные бумаги. Он уточнил, что в ходе расследования будут изучать обстоятельства, при которых содержимое документов опубликовали, и то, каким образом власть отреагировала на инцидент.

Кроме того, пересмотрят и общий порядок обращения с секретными данными.