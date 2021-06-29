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У Британії назвали "помилкою" втрату документів про есмінець Defender

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Великобританія, Вівторок 29 червня 2021 13:33
У Британії назвали "помилкою" втрату документів про есмінець Defender Фото: у Британії назвали "помилкою" втрату документів про есмінець Defender (wikimedia / by.Royal.Navy)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство оборони Великобританії заявило, що втрата секретних документів щодо місії есмінця Defender є помилковою. Даний інцидент пообіцяли розслідувати найретельнішим чином.

Про це повідомив заступник міністра оборони Британії Джеремі Куїн, передає BBC.

"Минулого тижня високопоставлений співробітник втратив засекречені документи міністерства оборони. Цей співробітник сам повідомив про це. Схоже, що це сталося помилково. Я не хочу про щось говорити до появи результатів розслідування. Але це схоже на помилку, допущену цією людиною. Мені дуже шкода, що стався такий інцидент. Його будуть розслідувати найретельнішим чином", - пообіцяв Куїн.

Він також визнав, що частині документів є гриф "секретно, тільки для прочитання британськими співробітниками" ("Secret UK Eyes Only").

Куїн додав, що пакет документів вже повернули уряду, і там тепер перевіряють, чи це всі загублені папери. Він уточнив, що під час розслідування будуть вивчати обставини, за яких уміст документів опублікували, і те, яким чином влада відреагувала на інцидент.

Крім того, переглянуть і загальний порядок поводження з секретними даними.

Нагадаємо, 27 червня в одному зі ЗМІ з'явилася інформація про те, що в руках його журналістів опинилися секретні документи Міністерства оборони Британії.

Папери нібито були виявлені поруч з автобусною зупинкою.

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