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В Британии начали расследование против Amazon и Google

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Лондон, Пятница 25 июня 2021 14:14
В Британии начали расследование против Amazon и Google Фото: в Британии начали расследование против Amazon и Google (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 25 июня, в Великобритании начали официальное расследование против компаний Amazon и Google. Их подозревают в недостаточной борьбе с фейковыми отзывами на товары.

Об этом сообщает пресс-служба Управления по вопросам конкуренции и рынка (CMA) Великобритании.

По мнению Управления компании не стараются предотвращать появление неправдивых отзывов или своевременно удалять их после появления.

CMA будет собирать дополнительную информацию об этом, чтобы понять, не нарушили ли компании закон о защите прав потребителей из-за того, что меры против таких отзывов были недостаточными. Первые проверки британский регулятор начал еще в мае 2020 года.

"Мы обеспокоены тем, что миллионы онлайн-покупателей могут быть введены в заблуждение, прочитав фейковые отзывы, а потом потратить деньги, основываясь на этих рекомендациях. Важно, чтобы эти технологические платформы брали на себя ответственность, и мы готовы действовать, если придем к выводу, что они делают недостаточно", - заявил генеральный директор CMA Андреа Кошелли.

Напомним, ранее Еврокомиссия начала официальное антимонопольное расследование против Google. Компанию подозревают в злоупотреблении доминирующим положением на рынке медийной рекламы в Интернете.

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Amazon Google Великобритания расследование
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