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У Британії почали розслідування проти Amazon і Google

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Лондон, П'ятниця 25 червня 2021 14:14
У Британії почали розслідування проти Amazon і Google Фото: у Британії почали розслідування проти Amazon і Google (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 25 червня, у Великобританії почали офіційне розслідування проти компаній Amazon і Google. Їх підозрюють у недостатній боротьбі з фейковими відгуками на товари.

Про це повідомляє прес-служба управління з питань конкуренції та ринку (CMA) Великобританії.

На думку управління компанії не намагаються запобігати появі неправдивих відгуків або своєчасно видаляти їх після появи.

CMA збиратиме додаткову інформацію про це, щоб зрозуміти, чи компанії порушили закон Про захист прав споживачів через те, що заходи проти таких відгуків були недостатніми. Перші перевірки Британський регулятор почав ще в травні 2020 року.

"Ми стурбовані тим, що мільйони онлайн-покупців можуть бути введені в оману, прочитавши фейкові відгуки, а потім витратити гроші, грунтуючись на цих рекомендаціях. Важливо, щоб ці технологічні платформи брали на себе відповідальність, і ми готові діяти, якщо прийдемо до висновку, що вони роблять недостатньо", - заявив генеральний директор CMA Андреа Кошеллі.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія почала офіційне антимонопольне розслідування проти Google. Компанію підозрюють у зловживанні домінуючим становищем на ринку медійної реклами в Інтернеті.

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Amazon Google Великобритания розслідування
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