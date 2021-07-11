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В Британии могут запретить содержание слонов в зоопарках: животные страдают в неволе

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Великобритания, Воскресенье 11 июля 2021 06:04
В Британии могут запретить содержание слонов в зоопарках: животные страдают в неволе Фото: в Великобритании могут запретить содержание слонов в зоопарках (pixabay.com)
Автор: Наталья Скороход

В Великобритании могут запретить на законодательном уровне содержание слонов в зоопарках. Соответствующие рекомендации рассматривает правительство страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Elephant Welfare Group было поручено разработать основанные на фактах рекомендации по улучшению содержания слонов и их благополучия в Великобритании. Сообщения предполагают, что он будет рекомендовать запретить содержание слонов в неволе, что положит конец столетиям этой практики.

Президент фонда Born Free Уилл Трэверс отметил, что животные в неволе страдают от ряда психологических и физических недугов.

"Когда мы знаем, что можем сделать гораздо лучше для слонов, защищая их и огромные территории, которые им нужны, чтобы они могли жить в дикой природе", - сказал он.

Отчет EWG, входящего в Британско-ирландскую ассоциацию зоопарков и аквариумов, готовился 10 лет. В нем говорится, что решения, принимаемые правительством относительно будущего слонов в Великобритании, будут основываться на доказательствах, а не на мнениях.

Трэверс говорит, что любой запрет, скорее всего, будет иметь поэтапный подход.

"Я думаю, что это будет прогрессивный процесс, при котором слоны либо вернутся в дикую природу, либо будут препятствовать ввозу или разведению слонов", - сказал он.

Он также предположил, что слонов могут оставить жить в заповедниках с огромной территорией.

В настоящее время в 11 зоопарках Великобритании находится 51 слон.

Напомним, гигантские панды больше не считаются исчезающим видом животных. Об этом заявили власти Китая.

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