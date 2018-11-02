У Британії міністр спорту подава у відставку через затримку реформ

Фото: Трейсі Крауч (twitter.com/tracey_crouch)

Трейсі Крауч подала у відставку-за того, що міністри відклали запропоновану реалізацію ігрових реформ

Міністр спорту Британії Трейсі Крауч подала у відставку у зв'язку з тим, що міністри відклали запропоновану реалізацію ігрових реформ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляє агентство, уряд Британії планує скоротити максимальну ставку на терміналах зі 100 фунтів стерлінгів до двох фунтів, але не раніше жовтня 2019 року.

Зазначається, що скорочення ставок запропонувала Крауч. Міністр вважала, що скорочення почне діяти з квітня наступного року.

"З великим сумом я подала у відставку з однією з кращих посад в уряді. Я вважаю, що така відстрочка невиправдана ", - заявила Крауч.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що радники прем'єр-міністра Британії Терези Мей таємно почали підготовку до можливих дострокових виборів в парламент в листопаді.

Мета дострокових виборів - врятувати переговори з Brexit і посада прем'єра для Мей. Команда британського прем'єра сподівається, що шляхом дострокових виборів до парламенту їм вдасться заручитися громадською підтримкою нового плану по виходу з Євросоюзу.