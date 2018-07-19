У Британії ідентифікували передбачуваних виконавців замаху на Скрипалів

Британські слідчі впевнені, що підозрювані - з Російської Федерації

Поліція Великобританії ідентифікувала ймовірних виконавців замаху на екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Про це повідомляє ITV з посиланням на інформоване джерело.

A source with knowledge of the probe told @PA investigators believe they have identified the suspected perpetrators behind the Novichok attack on the Skripalshttps://t.co/TcyhYiTOlf — Press Association (@PA) July 19, 2018

Як повідомляється, слідчим вдалося ідентифікувати передбачуваних злочинців за записами з камер спостереження.

Зазначається, що отримані дані були зіставлені з інформацією про людей, які в'їжджали в країну в цей час.

Слідчі впевнені, що підозрювані - з Росії.

Відзначимо, в англійському місті Солсбері 4 березня були отруєні колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, що спровокувало великий міжнародний скандал. Уряд Великобританії заявив, що Росія стоїть за отруєнням Скрипалів, разом з тим, РФ заперечує будь-яку причетність і звинувачує британців у вигадуванні "фальшивої історії".

Як писало раніше РБК-Україна, джерело в британських розвідувальних службах повідомляв, що отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії організувала група з шести осіб на чолі з жінкою з російської військової розвідки.

Також раніше в поліції Великобританії вже заявляли, що до отруєнню екс-шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії причетні двоє людей, які залишили велику Британію на наступний день.