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В Британии болельщиков за расизм хотят на 10 лет лишить футбольных матчей

Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Британии Борис Джонсон пообещал запретить болельщикам-расистам 10 лет посещать футбольные матчи. Таким образом он отреагировал на травлю трех темнокожих игроков сборной Англии, которые не реализовали пенальти в финале Евро-2020.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По словам Джонсона, правительство примет решение о запрете людям, которые делали расистские высказывания в интернете, ходить на футбольные матчи в течение 10 лет. Глава британского правительства также пригрозил штрафами соцсетям за то, что они не могут остановить такое "гнусное поведение" болельщиков.

Такое заявление Джонсон сделал после того, как британские фанаты разразились гневом в интернете из-за того, что Маркус Рэшфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо не смогли забить гол в ворота сборной Италии во время серии пенальти в финале Евро-2020. Эти нереализованные пенальти принесли победу итальянской сборной.

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сборная АнглииВеликобританияБорис ДжонсонзапретФутболрасизм