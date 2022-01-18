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Британец, захвативший синагогу в Техасе, был известен спецслужбам

Автор: Ольга Белей

Британец Малик Фейсал Акрам, 15 января захвативший заложников в техасской синагоге, был известен британской службе контрразведки МI-5. Тогда спецслужба проводила негласное расследование в отношении британца, но пришла к выводу, что он не представляет угрозы для окружающих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

"Малик Фейсал Акрам из Блэкберна в Ланкашире стал объектом расследования в конце 2020 года, но к тому времени, когда он вылетел в США, он уже не представлял опасности", - пишет издание.

В частности, издание отмечает, что МI-5 проводила негласное расследование в отношении Акрама, который привлек внимание спецслужб, однако ее сотрудники пришли к выводу, что он не представляет угрозы для окружающих. Две недели назад он смог покинуть территорию Великобритании, отправившись в США, где приобрел оружие и совершил теракт.

Британские власти оказывают коллегам из США содействие в расследования обстоятельств произошедшего.

Напомним, захват заложников в синагоге Техаса произошел 16 января. После нескольких часов переговоров с мужчиной, удерживавшего четырех человек, полиция пошла на штурм.

Отметим, в результате штурма преступник, захвативший людей в заложники, был убит, а все заложники освобождены.

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Техас