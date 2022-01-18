Британец, захвативший синагогу в Техасе, был известен спецслужбам

Британец Малик Фейсал Акрам, 15 января захвативший заложников в техасской синагоге, был известен британской службе контрразведки МI-5. Тогда спецслужба проводила негласное расследование в отношении британца, но пришла к выводу, что он не представляет угрозы для окружающих.

"Малик Фейсал Акрам из Блэкберна в Ланкашире стал объектом расследования в конце 2020 года, но к тому времени, когда он вылетел в США, он уже не представлял опасности", - пишет издание.

В частности, издание отмечает, что МI-5 проводила негласное расследование в отношении Акрама, который привлек внимание спецслужб, однако ее сотрудники пришли к выводу, что он не представляет угрозы для окружающих. Две недели назад он смог покинуть территорию Великобритании, отправившись в США, где приобрел оружие и совершил теракт.

Британские власти оказывают коллегам из США содействие в расследования обстоятельств произошедшего.