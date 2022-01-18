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Британець, який захопив синагогу в Техасі, був відомий спецслужбам

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США, Вівторок 18 січня 2022 15:44
Британець, який захопив синагогу в Техасі, був відомий спецслужбам Фото: британська поліція (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Британець Малік Фейсал Акрам, який 15 січня захопив заручників у техаській синагозі, був відомий британській службі контррозвідки МІ-5. Тоді спецслужба проводила негласне розслідування щодо британця, але прийшла до висновку, що він не становить загрози для оточуючих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

"Малік Фейсал Акрам з Блекберна в Ланкаширі став об'єктом розслідування в кінці 2020 року, але до того часу, коли він вилетів до США, він вже не представляв небезпеки", - пише видання.

Зокрема, видання зазначає, що МІ-5 проводила негласне розслідування щодо Акрама, який привернув увагу спецслужб, проте її співробітники прийшли до висновку, що він не становить загрози для оточуючих. Два тижні тому він зміг покинути територію Великобританії, відправившись в США, де придбав зброю і скоїв теракт.

Британська влада надає колегам із США сприяння в розслідування обставин події.

Нагадаємо, захоплення заручників у синагозі Техасу відбулося 16 січня. Після кількох годин переговорів з чоловіком, який утримував чотирьох осіб, поліція пішла на штурм.

Відзначити, в результаті штурму злочинець, який захопив людей в заручники, був убитий, а всі заручники звільнені.

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