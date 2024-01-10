Бригадний генерал Сергій Собко заявив, що залишає Сили тероборони
Бригадний генерал ЗСУ, начальник штабу - заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Сергій Собко повідомив, що залишає Сили ТрО з 10 січня. Причина даного рішення залишається невідомою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Facebook.
"Сьогодні, через два роки, коли я залишаю Сили ТрО ЗСУ, хочу сказати лиш одне - я пишаюся, що був долучений до створення окремого роду сил Збройних Сил України, а також вдячний всім людям, з якими я працював заради становлення, зміцнення та розвитку Сил ТрО", - написав він.
Собко зауважив, що на початку повномасштабного російського вторгнення новостворені війська ЗСУ, які переважно складалися з цивільних, виросли з 10 000 до 100 000 людей.
Він згадав труднощі та виклики на початку своєї служби в Силах ТрО, серед яких - забезпечення підрозділів їжею, одягом, зброєю та боєприпасами, навчання солдатів і підготовка командирів. Він висловив вдячність усім, хто допомагав.
"Розгортаючи Сили територіальної оборони, виявилося, що те, що виглядало на перший погляд непривабливим і недооціненим, стало предметом гордості. Бо вкладаючи зусилля та час, дбаючи про щось, ти будеш це любити. Ти пишатимешся кожним здобутком, кожною перемогою. Ти бачитимеш поступ, і ви зростатимете разом", - написав Собко.
Довідка
Від початку збройної агресії РФ проти України у 2014 році Сергій Собко був активним учасником антитерористичної операції.
Спочатку він керував механізованим батальйоном 30-ї ОМБр. Пізніше від 2017 до 2019 року командував 128-ю окремою гірсько-піхотною бригадою.
Вже у 2022 році його призначили на посаду заступника командувача Сил Територіальної Оборони, а в березні того ж року йому надали звання бригадного генерала.
Територіальна оборона в Україні
Нагадаємо, що активний розвиток Сил територіальної оборони в Україні розпочався напередодні повномасштабної агресії РФ. Тоді, на тлі явних ознак майбутніх дій російських загарбників, оголосили про появу бригад тероборони у кожному обласному центрі країни.
Згодом з'явилась інструкції щодо вступу в лави територіальної оборони. Усі охочі доєднатися на той момент мали можливість звернутися до центрів комплектування.
За даними 2023 року сили ТрО України налічували загальну кількість у 350 000 військовослужбовців. Вони були організовані у 30 легкопіхотних бригад.
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