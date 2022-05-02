Бригадам десантно-штурмовых войск передали новые пикапы и необходимое снаряжение

Отмечается, что из 18 автомобилей, которые были приобретены за счет Фонда Порошенко и волонтеров ОО "Справа громад" и "Res_Publika. Братья по оружию", 16 передали десантникам, еще 2 - в подразделения теробороны.

Ветеран войны против российской агрессии, депутат Киевсовета Александр Погребиский побывал в одном из подразделений 95-й бригады, куда доставили 4 машины.

"Общаясь с нашими военными, с представителями штурмовых групп, используя опыт 2014-2015 годов, мы приняли решение поставить новые автомобили, новые пикапы, которые гарантированно проходят несколько лет, полноприводные, мощные", - объяснял Петр Порошенко.

Кроме 16 автомобилей воинам-десантникам привезли необходимое снаряжение на сумму почти 4 млн грн.

"Простая математика поездки - 8 240 679 гривен стоимость груза. Более половины этой суммы оплатил Фонд Порошенко. И таких сумм таких платежей, таких грузов - только за последние два месяца было десятки", - сообщил волонтер Юрий Бирюков.