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Бригада ТрО Києва отримала дрони-літаки, на які збирає "Українська команда"

Четвер 06 червня 2024 16:06
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Бригада ТрО Києва отримала дрони-літаки, на які збирає "Українська команда" Фото: бригада ТрО Києва отримала дрони-літаки, на які збирає "Українська команда" (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Волонтерський штаб "Українська команда" передав 112 окремій бригаді ТрО м. Києва партію дронів-літаків та обладнання для безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Української команди".

"112 окрема бригада територіальної оборони – це ті героїчні хлопці, які з першого дня повномасштабного вторгнення захищали Київщину. А сьогодні вони б’ють ворога на Сході нашої країни. "Українська команда" передала 112 бригаді партію великих дронів-літаків та комплект спеціального обладнання для керування дронами – ретранслятор та катапульту", - йдеться у повідомленні.

Керівник волонтерського штабу Артур Палатний подякував українцям, які донатят на дрони.

"Хочу подякувати всім українцям, які своїми донатами допомагають забезпечувати наших захисників дронами та наближати Перемогу. Завдяки вам ці літачки вже завтра полетять на голови оркам. А наші хлопці будуть живі та неушкоджені", - сказав під час передачі дронів керівник "Української команди" Артур Палатний.

Раніше повідомлялося, що військовослужбовець ЗСУ подарує свій автомобіль Bentley одному з учасників збору на дрони, який проводить "Українська команда".

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