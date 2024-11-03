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Бригада "швидкої" потрапила під обстріл у Херсонській області: поранені лікарі

Фото: у Білозерці Херсонської області під обстріл потрапила "швидка", поранені лікарі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли Білозірку Херсонської області 3 листопада. Під атаку потрапило авто "швидкої", поранені лікарі.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Близько 11:00 війська РФ атакували Білозерку. Під ворожий удар потрапила бригада швидкої допомоги. Постраждали водій та фельдшер, які під час обстрілу перебували на вулиці", - розповів він.

За даними голови ОВА, у лікарів мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, контузії.

"Фельдшер дістав ще й уламкове поранення ноги. Чоловіків доправили до лікарні для надання меддопомоги", - зазначив Прокудін.

Крім того, внаслідок атаки також пошкоджений автомобіль "швидкої".

Обстріли Херсонської області

Російські війська постійно обстрілюють правобережжя Херсонської області після того, як восени 2022 року ЗСУ повернули під свій контроль частину регіону. Наразі захопленим залишається лівобережжя Херсонської області.

Саме звідти окупанти обстрілюють звільнені населені пункти, зокрема Херсон. Часто загарбники атакують бригади рятувальників, правоохоронців та екіпажі швидкої допомоги.

Наприклад, 28 жовтня російські війська атакували дроном бригаду швидкої допомоги в Антонівці Херсонської області. Лікарі саме надавали допомогу постраждалим після попередньої атаки БПЛА. Тоді загинув лікар бригади, а фельдшер отримав поранення.

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