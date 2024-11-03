Бригада "швидкої" потрапила під обстріл у Херсонській області: поранені лікарі

"Близько 11:00 війська РФ атакували Білозерку. Під ворожий удар потрапила бригада швидкої допомоги. Постраждали водій та фельдшер, які під час обстрілу перебували на вулиці", - розповів він.

За даними голови ОВА, у лікарів мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, контузії.

"Фельдшер дістав ще й уламкове поранення ноги. Чоловіків доправили до лікарні для надання меддопомоги", - зазначив Прокудін.

Крім того, внаслідок атаки також пошкоджений автомобіль "швидкої".